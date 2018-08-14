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توقيف سارقتي مجوهراتي وإسترجاع نصف مليار بالطارف

أخبار الجزائر
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توقيف سارقتي مجوهراتي وإسترجاع نصف مليار بالطارف
بقلم محمد بن كموخ حصري

تم توقيف سارقتي محل مجوهراتي بقيمة نصف مليار سنتيم بولاية الطارف.

حيث اوقفت عناصر الامن الخارجي ببلدية شبيطة مختار فتاتين تبلغان من العمر 26 و28 سنة متلبستين بحيازة من المصوغات المسروقة.

السارقتان تمتهنان الدلالة، كانتا بصدد بيع المسروقات، حيث بلغت مصالح الامن معلومات عن تحركهما المشبوه.

فتم توقيفهما و بعد التاكد من المعلومات ثبت ان سرقة مجوهراتي من عنابة تم الابلاغ عنها سابقا لدى امن ولاية عنابة.

وتعرف الضحية على بضاعته حيث تم تحويل المتهمتين الى اقليم اختصاص عنابة بامر من وكيل الجمهورية.

واجراء التحقيق الذي قد يكشف عن شبكة لسرقة محلات الصياغة.


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