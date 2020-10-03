توقيف سارقي أغطية البالوعات وحاويات القمامة بالعاصمة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة بالعاصمة، من وضع حد لجماعة إجرامية مكونة من 3 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تختص هذه الجماعة الإجرامية، في سرقة أغطية بالوعات مياه الصرف الصحي وحاويات القمامة.

وتمت هذه العملية بفضل الاستغلال الفوري لبلاغ من طرف أحد المواطنين مفاده تواجد 3 أشخاص على متن شاحنة صغيرة، يقومون بسرقة أغطية البالوعات وحاويات القمامة.

لتتنقل عناصر فرقة الشرطة القضائية على الفور إلى عين المكان.

أين تم الوقوف على تواجد 3 أشخاص في شجار مع أحد المواطنين، ليتم التدخل واخضاع المشتبه فيهم الثلاثة للمراقبة الأمنية والإدارية.

ليتم العثور على متن الشاحنة على غطاء بلاستيكي من الحجم الكبير لحاوية قمامة بالمكان، ليتم إرجاعه إلى مكانه.

وأشار البيان، إلى أن المشتبه فيهم عمدوا إلى تمويه مصالح الأمن من خلال نزع لوحة الترقيم الخاصة بالشاحنة.