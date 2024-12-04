توقيف سارقي الكوابل النحاسية من داخل محل تجاري بمستغانم

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري التاسع بولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شخصين. من معتادي الإجرام أحدهما قاصر، قاما بسرقة كوابل نحاسية من داخل محل تجاري تبلغ قيمتهم المالية 35 مليون سنتيم.

القضية جاءت في إطار محاربة الجريمة عبر قطاع الإختصاص بأمن ولاية مستغانم، خاصة جرائم السرقات. وعلى إثر شكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية بالأمن الحضري التاسع. مفادها تعرض محله التجاري لعملية السرقة التي طالت 05 كوابل نحاسية طول كل واحد منهما 200 متر. وتبلغ قيمتهم المالية 35 مليون سنتيم.

وبعد مباشرة الأبحاث الميدانية و التحريات و الاستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. عن قضية تكوين جمعية أشرار: السرقة بالتسلق من داخل محل تجاري بتوافر ظرفي الليل و التعدد مع العود،.

كما تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد السالفي الذكر، قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا

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