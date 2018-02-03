توقيف سارقي المجوهرات بأم البواقي

اوقفت شرطة ولاية أم البواقي شخصين مشتبه فيهما بسرقة مجوهرات، واسترجعت جزء هام المسروقات .

حيث قام عناصر شرطة وادنيني بفتح تحقيق عقب شكوى تقدم بها أحد الاشخاص على خلفية تعرض مسكنه للسرقة.

استهدفت منه كمية من المصوغات الذهبية، اين انتقلت الضبطية القضائية مدعمين برفقة من الشرطة العلمية لولاية باتنة إلى منزل الضحية.

وبعد المعاينات الاولية ورفع البصمات بمسرح الجريمة، تم تحديد هوية المشتبه فيه .

وبعد إخضاعه للتحقيق، تم توقيف شريكه في العملية ليبقى المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.

كما تم استرجاع جزء من الذهب المسروق وكمية أخرى من معدن البلاكيور.

بعد إستكمال التحقيقات تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

بتهمة “تكوين جماعة أشرار”، “السرقة المقرونة بظرف الليل التسلق والكسر من داخل منزل”.