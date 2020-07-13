توقيف سارقي المركز التجاري بالمدية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من كشف ملابسات سرقة بعد ساعات والتي طالت أحد المراكز التجارية الكبرى بالمدية عن طريق الكسر، وتمكنت من الاطاحة بجميع افراد الشبكة اجرامية المتكونة من اربعة أشخاص، مع استرجاع كل الاغراض المسروقة.

عملية السرقة نفذها مجهولون ملثمين بواسطة الكمامات الواقية ،مستغلين وقت الحجر الصحي، حيث استولو على مبلغ مالي كان بصندوق النقدي ، بالإضافة الى بعض الملابس المعروضة للبيع، وبعد فتح مصالح الشرطة تحقيقا في القضية و تكثيف عمليات البحث و التحري باستعمال وسائل تقنية للتعرف على هوية الفاعلين، تمكنت عناصر الضبطية القضائية من توقيف الفاعلين بعد ساعات من الجريمة .

وسيمثل المتهمون اليوم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة المدية.