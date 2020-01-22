توقيف سارقي المعارض التجارية بمدينة الجلفة

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية “حي 5 جويلية” بأمن الجلفة، من وضع حدّ لنشاط شخصين في عقدهما الثالث من العمر.

المشتبه فيهما قاما بسرقة عدّة معارض تجارية تقع بمدينة الجلفة، حيثيات القضية، حسبما أفاد به مصدر موثوق لـ “النهار أونلاين”.

وتعود إلى تقدّم مسيري أحد المعارض التجارية بشكوى رسمية على أساس تعرّضه للاعتداء المتبوع بالسرقة من قبل مجهولين.

الذين قاموا بضربه وسرقة حقيبته التي كان بها مبلغ مالي قدره:92000 د ج، بينما كان يَهمُ بغلق متجره الكائن بمدينة الجلفة.

وفور تلقي البلاغ، كثّف عناصر ذات الفرقة، من عمليات البحث والتحري، إلى أن تمّ تحديد هوية المشتبه بهما في القضية وتوقيفهما.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدّم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تمّ إيداعهما رهن الحبس المؤقت.