توقيف سارقي حُلي ذهبية من منزل بعين الدفلى

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بعين الدفلى، من فك لغز قضية سرقة من داخل مسكن، طالت حلي ذهبية، وتوقيف الفاعلين مع إسترجاع بعض المسروقات، في ظرف قياسي.

وكللت التحريات والأبحاث الميدانية المعمقة التي باشرها محققي المصلحة بعد تلقي شكوى من الضحية، بتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

كما تمكنت ذات المصالح، من تحديد هوية الفاعلين اللذين أوقفا تباعا مع إسترجاع بعض المسروقات بتفتيش مسكن احدهما.

هذا وأنجز ضد المشتبه فيهما، ملفا قضائيا، قدما بموجبه أمام الجهة القضائية المختصة.