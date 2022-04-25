توقيف سارقي مسكن تاجر في قسنطينة

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الأول بأمن دائرة حامة بوزيان في قسنطينة. من توقيف 3 مشتبه فيهم في قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن وإخفاء أشياء مسروقة.

وقائع القضية تعود إلى شكوى رسمية مقدمة من قبل تاجر تعرض مسكنه للسرقة بالكسر من قبل مجهول (ين). مست سلع متمثلة في ملابس رجالية ونسائية، وألعاب أطفال وكذا دراجات هوائية ولوازم أخرى، تقدر قيمتها بحوالي 120 مليون سنتيم. على إثرها تم فتح تحقيق للوصول إلى هوية الفاعل(ين).

الأبحاث و التحريات التي قادتها قوات الشرطة بذات المصلحة، مكنت من الوصول لمعلومات عن المتورطين في السرقة. ليتم القيام بدوريات ميدانية. تم خلالها وفي عمليات متفرقة من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، أين تم ضبط أحدهم يعرض بعض الأغراض المسروقة للبيع. مع استرجاع بقية السلع من أحد المساكن المهجورة، ليتم توقيفه رفقة شركائه. وتحويلهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. حيث تبين أن أحد الموقوفين مبحوث عنه لدى إحدى فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

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