توقيف سارقي مسكن تاجر في قسنطينة
تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الأول بأمن دائرة حامة بوزيان في قسنطينة. من توقيف 3 مشتبه فيهم في قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن وإخفاء أشياء مسروقة.
وقائع القضية تعود إلى شكوى رسمية مقدمة من قبل تاجر تعرض مسكنه للسرقة بالكسر من قبل مجهول (ين). مست سلع متمثلة في ملابس رجالية ونسائية، وألعاب أطفال وكذا دراجات هوائية ولوازم أخرى، تقدر قيمتها بحوالي 120 مليون سنتيم. على إثرها تم فتح تحقيق للوصول إلى هوية الفاعل(ين).
الأبحاث و التحريات التي قادتها قوات الشرطة بذات المصلحة، مكنت من الوصول لمعلومات عن المتورطين في السرقة. ليتم القيام بدوريات ميدانية. تم خلالها وفي عمليات متفرقة من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، أين تم ضبط أحدهم يعرض بعض الأغراض المسروقة للبيع. مع استرجاع بقية السلع من أحد المساكن المهجورة، ليتم توقيفه رفقة شركائه. وتحويلهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. حيث تبين أن أحد الموقوفين مبحوث عنه لدى إحدى فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
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تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن دائرة علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة. من توقيف مشتبه فيه في قضية حمل شخص لا يخضع لعقوبة لارتكاب جنحة سرقة شيء مملوك للغير دون رضا صاحبه.
حيثيات القضية تعود لشكوى من قبل ضحية بلغ عن اختفاء ابنته القاصر، والتي اكتشف قيامها بأخذ حلي والدتها. ليتم مباشرة الأبحاث أين عثر عليها بتعاون أحد الجيران.
وتم التحقيق معها بخصوص المسروقات، ليتم الوصول إلى قيام مشتبه فيه باستغلالها منذ مدة. اذ تقوم بتسليمه من حين لآخر مبالغ مالية، تسرقها من المنزل العائلي، بالإضافة لحلي والدتها.
وبعد تحديد هوية المشتبه فيه تم الوصول إلى مكان تواجده، حيث تم توقيفه و ضبط بحوزته جزء من الحلي المسروق. ليحول مباشرة إلى مقر المصلحة مع استكمال الإجراءات القانونية .
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BRI قسنطينة يحجز أكثر من 5 آلاف قرص مهلوس
تمكنت شرطة قسنطينة ممثلة في فرقة البحث والتدخل BRI وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، من الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها عن حجز ذات المصالح لأزيد من 5000 كبسولة مهلوسة من دواء بريغابالين.
كما تم حجز هواتف نقالة، ومبالغ مالية ومفاتيح ووثائق مركبتين.
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قسنطينة: هذه تفاصيل إختطاف قاصر لطفل وتعذيبه بحامة بوزيان
كما أصدر مجلس قضاء قسنطينة بيانا يوضح من خلاله ملابسات الحادثة التي وقعت بحر الأسبوع المنصرم. على خلفية حادثة اختفاء الطفل “ب.س.ع” و الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.
وحسب البيان، فقد إختفى الطفل البالغ من العمر 5 سنوات من منزله العائلي. الكائن بحامة بوزيان يوم 07 افريل 2022 في حدود الساعة 22.00 ليلا في قسنطينة. و لم يظهر له اثر. ليتم تكثيف الأبحاث من طرف عناصر الامن الوطني التابع لقطاع حامة بوزيان. ليتبين بعدها قيام الشاب “ب.ر.س” البالغ من العمر 16 بإختطاف الطفل المبحوث عنه وكذا تعريضه للعنف بأحد البساتين.
وبعد التحريات والأبحاث، تم العثور على الطفل المختفي ملقى على الأرض و مغطى بقبعة معطفه. إلى جانب وجود اآثار كدمات وانتفاخ على مستوى الرأس و الوجه. و خيط حذاء مشدود حول رقبته. بالإضافة كذلك إلى آثار حروق على ملابسه، و العثور على حجر من الجبس استعمله الفاعل في ضرب الضحية.
كما قامت ذات المصالح بعدها بفتح تحقيقات معمقة، قدم على إثرها القاصر أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الأحداث. أين توبع المدعو “ب،ر،س” عن جرم اختطاف قاصر وتعريضه للتعذيب. ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد. ليصدر بعدها قاضي التحقيق المكلف بقضايا الاحداث في حق الفاعل وأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.