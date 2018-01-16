توقيف سارقي منازل بمنصورة في تلمسان

تمكنت عناصر امن دائرة منصورة بتلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل، حسب بيان لذات المصالح الأمنية.

ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الرئيسي، المدعو “ن. م” 23 سنة، وشريكه المدعو “ب. س” 28 سنة.

وأوضح البيان أن شخصا أودع لدى مصالح الأمن شكوى مفادها تعرض منزله إلى السرقة من طرف مجهولين.

أين تم نهب 20 مليون سنتيم وثلاثة 3 ساعات يد، بعض من المجوهرات وآلة تصوير رقمية.

بعد التحقيقات تم توقيف المتورطين واسترجاع بعض المسروقات

تم إنجاز إجراء قضائي،بخصوص قضية السرقة بالتسلق مع الكسر من داخل منزل مأهول،مع التخريب العمدي لملك الغير إخفاء أشياء مسروقة.

تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي أحال الملف لجلسة المثول الفوري،صدر في حق المشتبه فيهم أوامر إيداع.