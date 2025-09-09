توقيف سارق أغطية البالوعات في أم البواقي

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية أم البواقي من توقيف شخص مشتبه فيه متورط في قضية “سرقة أغطية البالوعات. باستعمال وسيلة نقل ويسترجع المسروقات”.

وجاءت القضية على إثـر ورود معلومات مفادها وجود جماعة إجرامية تنشط في مجال سرقة أغطية البالوعات بقطاع الاختصاص. على الفور تم وضع خطة ميدانية محكمة تم من خلالها التدخل الفعال والسريع. مكّن من توقيف شخص مشتبه فيه والمركبة المستعملة في العملية مع استرجاع المسروقات. (أربع أغطية بالوعات من الحجم الكبير، الأدوات المستعملة في عملية السرقة).

ويبلغ المشتبه فيه 25 سنة، تم تحويله إلى مقر الشرطة. أين أنجز ضده ملف جزائي عن قضية “جنحة سرقة أشياء منقولة مملوكة كمؤسسة عمومية”. كما تمّ تقديم بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.