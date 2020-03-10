توقيف سارق أقراط البنات أثناء اللعب بسدراتة في سوق أهراس

تمكن عناصر أمن دائرة سدراتة بأمن سوق أهراس، من تحديد هوية السارق الذي يقوم بنزع الأقراط من البنات الذين يلعبون في الحي.

حيثيات القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها شخص مفاده تم سرقة أقراط الأذن الخاصتين بإبنته، وذلك حينما كانت تلعب في الحي مقيدا شكواه ضد مجهول.

لتباشر عناصر الشرطة القضائية عمليات البحث والتحري، التي أفضت عن تحديد هوية الفاعل البالغ من العمر 36 سنة، أين تم توقيفه وتحويله إلى مقر الشرطة.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم السرقة، قدم بموجبه أمام نيابة محكمة سدراتة بأمن سوق أهراس ، أين أصدر في حقه أمر إيداع بالحبس وغرامة مالية.