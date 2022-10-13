توقيف سارق أموال “لعجايز” في قسنطينة

تمكن أمن ولاية قسنطينة، خلال الساعات المنقضية، من توقيف شخص بتهمة السرقة عن طريق النصب والاحتيال. أين كان يستهدف كبار السن، بسلبهم بطاقات مالية مغناطيسية، من أجل استخدامها في الاستيلاء على أموال من رصيدهم.

كما تعود القضية إلى شكوى تقدم بها أحد الضحايا ضد مجهول، بعد أن تم سحب كل راتبه الشهري من رصيده.

في حين، كللت الأبحاث والتحريات التي قادتها الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي عين سمارة تحديد هويته وتوقيفه. وهذا بعد استغلال كاميرات المراقبة.

وفي نفس العملية، مكن التفتيش القانوني لمسكن المعني من استرجاع وصولات سحب لعدة ضحايا آخرين. منهم ضحيتين سجلت لهما شكاوى على مستوى أمن دائرة الخروب .

كما اتضح أن الفاعل، كان يترصد لضحاياه قرب الموزعات الآلية ويوهمهم بمساعدتهم. ليتمكن من أخذ الرقم السري الخاص بهم أو يقوم بتصويرهم خلسة أثناء السحب ويوثق بذلك الرقم السري. بعدها يستولي على بطاقتهم المالية بطريقة احتيالية، ثم يسلبهم مبالغ مالية من رصيدهم.