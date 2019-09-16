توقيف سارق البريد المركزي لخراطة في بجاية واسترجاع المبلغ المسروق

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية، من توقيف سارق المركز الفرعي البريدي بمدينة خراطة.

ويتعلق الأمر بالمدعو “س.م”، المكنى يوسف، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب جامعي، مقيم بخراطة.

وتعود العملية، بعد تلقي مصالح الشرطة لاتصال هاتفي،مفاده تعرض المركز المذكور للسطو المسلح من طرف شخص،يرتدي قناع وبحوزته سلاح أبيض.

وقام الشخص، بتهديد العون على مستوى الشباك والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم ولاذا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وبمجرد رؤية السارق، لعناصر الشرطة، لاذ بالفرار، باتجاه المنحدر المؤدي إلى السد، حيث قفز بالمياه قصد الإفلات من رجال الشرطة.

وواصل المشتبه فيه،بالسباحة لعدم وجود أي منفذ للهروب،باتجاه الضفة الأخرى مكان تواجد مضخة تصفية وضخ المياه التابعة لبلدية ذراع القايد.

وتم توقيف السارق، قبل خروجه من المياه،أين تم مباغتته أثناء تقربه إلى حافة السد، دون العثور على المبلغ المالي المسروق.

وبعد تكثيف الأبحاث والاستعانة بقارب مطاطي، تم استرجاع المبلغ المقدر بـ714000.00 دج، كان مخبأ بوسط السد داخل المحطة.

وأنجز ملف جزائي،ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة،وبعد جلسة المثول الفوري،صدر في حقه أمر إيداع.