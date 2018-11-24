توقيف سارق السيارات ببئر مراد رايس

القت مصالح امن ولاية الجزائر القبض على مشتبه فيه بسرقة المركبات باستعمال الة تشويش عن بعد.

حيث القي عليه القبض متلبسا وهو بصدد سرقة مركبة كان صاحبها قد ركنها لتوها.

واوضح البيان لخلية الاتصال بمديرة أمن الجزائر ان مصالح امن المقاطعة الادارية لبئر مراد رايس.

تمكنت من معالجة خمسة قضايا سرقة من داخل المركباتمن قبل شاب مسبوق قضائيا.

بعد تكثيف الجهود الميدانية وعمليات البحث بأحياء بئر مراد رايس يتم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس.

وأوقف المعني وهو بصدد محاولة سرقة من داخل سيارة احد المواطنين كان صاحبها قد غادرها لتوه .

حيث ضبط بحوزة المشتبه فيه على قطعة من القنب ومفتاح سيارة والة تحكم في غلق وفتح الابواب والسترات الحديدية للمستودعات.

والتي تستعمل في التشويش على الة التحكم الخاصة بالضحية في غلق سيارته.