توقيف سارق المحلات التجارية والشركات بشراقة وايداعه الحبس

عالجت محكمة الجنح بشراقة ملف قضية سارق محلات مسبوق قضائيًا في السرقة شاب في العقد الثاني من العمر “ر.ف”.

على خلفية متابعته بجريمة السرقة بالكسر التي وقع ضحيتها العديد من أصحاب المحلات التجارية. والشركات بضواحي منطقة شراقة بالعاصمة.

المتهم وبعد توقيفه من قبل عناصر الأمن وتحويله على العدالة بعد شكوى رفعها ضده العديد من المواطنين لقيامه باقتحام محل تجاري وسرقة جهاز حاسوب. كما قام باقتحام أيضا إحدى الشركات وسرقة خزنة صغيرة بداخلها مبالغ مالية. و مفاتيح خاصة بسيارات الشركة.

المتهم وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه. وعبر عن ندمه الشديد، مضيفا أنه سبق وأن تمت متابعته بالسرقة من قبل. ملتمسا من هيئة المحكمة بالصفح عنه كون أن عيد الأضحى على الأبواب.

في حين التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 7 سنوات حبسًا نافذًا. وحددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

