توقيف سارق المحلات التجارية والهواتف النقالة بالشلف

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس، لأمن ولاية الشلف، خلال الأسبوع الماضي، قاصرا إمتهن السرقة على مستوى وسط المدينة.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّ المتورط كان يقوم بعمليات السرقة بأنواعها عبر مدينة الشلف.

وذكر ذات المصدر، أنّ العملية تمت على إثر شكاوى لمواطنين مفادها تعرضهم للسرقة سواء من داخل محلاتهم التجارية أو مكان عملهم.

حيث كانت تستهدفت إما مبالغ مالية أوهواتف نقالة، وحتى أجهزة إعلام آلي.

وأضاف نفس البيان، أنّه بعد إستغلال المعلومات والتّحري بشأنها تم تحديد هوية الفاعل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حيث أسفرت العملية في ظرق وجيز من توقيف المشتبه فيه وبحوزته سلاح أبيض محظور.

أين تم تحويله للمصلحة لتنجز في حق المشتبه فيه ملفات جزائية عن قضايا السرقة من داخل محل، وقضية سرقة لوحة رقمية.

بالإضافة إلى قضية سرقة هاتف نقال، إلى جانب قضية حمل سلاح أبيض محظور، أحيل بموجبها أمام محكمة الشلف.