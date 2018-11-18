توقيف سارق النساء في المحطة البرية ببجاية

أوقفت عناصر الأمن الحضري الثامن لأمن ولاية بجاية، شخص يحترف سرقة أغراض النساء على مستوى المحطة البرية،لنقل المسافرين في بجاية.

وجاءت العملية، بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات داخل المحطة، أين لفت إنتباههم أحد الأشخاص يحاول الهروب بعد سرقته لهاتف نقال ملك لأحد النساء.

وتم فتح تحقيق في القضية التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية خلصت بأن المشتبه فيه المدعو “ح.ف” بالغ من العمر 31 سنة، قد تورط في عدة قضايا سرقة مماثلة.

ويستغل السارق، ساعات الذّروة خاصة في الفترة المسائية أين تكون المحطة البرية مكتظة بالمسافرين ليتسلل وسطهم ويقوم بسرقة.

وأنجز في حق المشتبه فيه، ملف جزائي، لأجل قضية السرقة في حالة تلبس وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية المختص إقليميا الذي أحاله على جلسة المثول الفوري أين صدر في حقه عقوبة سنة حبس نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 50.000 دج، مع أمر إيداع.