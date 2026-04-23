توقيف سارق الهواتف النقالة وإيداعه الحبس بشراقة

عالجت محكمة الجنح بشراڨة ملف قضية شاب في العقد الثالث من العمر لقيامه بسرقة الهواتف النقالة الخاصة للمواطنين.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، فإن المتهم “ب.ف” قام بمعارضة الحكم الغيابي ضده بعد شكوى رفعها احد المواطنين المدعو (د.خ) جراء تعرضه لفعل السرقة. بعد قيام المتهم بسرقة محفظته بها هاتفه النقال بمحطة نقل الحافلات بشراقة.

وبعد ترسيم العديد من الشكاوي، باشرت على الفور عناصر الدرك الوطني التي تمكنت من توقيف المتهم بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه. حيث أنجز ضده ملف قضائي جريمة السرقة ،وبعد تحويله على العدالة إلتمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا.

في حين صرحت هيئة دفاعه ان موكلها بتاريخ الوقائع كان برفقة صديقته وان الضحية (د.خ) أنكر معرفته بموكلها ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه

هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الى جلسة لاحقة .

