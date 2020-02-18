توقيف سارق منزل في حالة تلبس بحي الوئام في مدينة الجلفة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الرابع (حي الوئام) بأمن ولاية الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، شخص في العقد الرابع من عمره لمحاولته السرقة من داخل منزل.

وحسب مصدر موثوق لـ “النهار أونلاين”، فإنّ وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة لنداء عبر الرقم الأخضر 1548 من أحد المواطنين، مفاده مشاهدته لأحد الأشخاص داخل فناء مسكنه.

وعلى إثر ذلك سارعت قوات الشرطة إلى عين المكان، أين تم ضبط المشتبه به في حالة تلبس بمحاولة سرقة قارورة غاز بوتان.

هذا و قد تمّ تقديم المشتبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.

أين أصدر ضده حكم بعامين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها500000 دج.