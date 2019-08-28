توقيف سارق منزل في حالة تلبس بغليزان

تمكنت شرطة غليزان، من توقيف شخص يحترف السرقة من داخل المساكن في حالة تلبس، وفقا لبيان لذات المصالح.

حيثيات القضية، تعود بناء على ورود مكالمة من قبل أحد المواطنين لمصالح الشرطة، حيث أبلغ من خلالها عن

وجود أشخاص يقومون بسرقة منزل جاره الشاغر، وعند مشاهدتهم له لاذو بالفرار، وفقا لذات المصدر.

لتنتقل على الفور قوات الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف الشخص السالف الذكر، وإنجاز ملف إجراء قضائي في حقه.

وفي ذات السياق، تمكنت مصالح أمن غليزان، من وقيف 3 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من الكيف، وضبط أقراص مهلوسة.

حيث قُدّرت بـ74غ و 8 أقراص مهلوسة و6 قارورات من المشروبات الكحولية، غلى جانب سلاح أبيض “خنجر”.