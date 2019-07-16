توقيف سارق هاتف فتاة خلال احتفالات “الخضر” بحي “الميناديا” في عنابة

أوقفت، ليلة أمس الإثنين، مصالح الأمن الحضري السابع بولاية عنابة، قاصرا قام بسرقة هاتف نقال فتاة خلال الإحتفال بفوز المنتخب الوطني ليلة الأحد الماضي.

وقد وثق تسجيل فيديو مباشر على الحساب الشخصي للضحية عملية السرقة، حيث انتشر الفيديو يوم الواقعة يظهر الجريمة كاملة.

أين كانت الضحية تصور تسجيلا مباشرا للإحتفالات، على مستوى حي “الميناديا” لتتفاجأ بشاب يمر بجانبها كان حاملا العلم الوطني ويظهر احتفاله أيضا بفوز المنتخب الوطني.

قبل أن يعود أدراجه نحو الضحية وسرق هاتفها النقال، لينتشر الفيديو عبر كافة صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين من السلطات الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة.

وقد تم القبض على الفاعل بعد ساعات قليلة من عملية السرقة، ليتبين بأنه قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وينحدر من أحد الأحياء الشعبية بوسط المدينة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وتقديمه أمام رئيس محكمة الأحداث بمحكمة عنابة الابتدائية للنظر في ملفه.