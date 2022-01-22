توقيف سارق هواتف الطالبات داخل الجامعة في قسنطينة

تمكنت فرقة الشرطة بالأمن الحضري الـ16 من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة لتورطه في السرقة بالنشل داخل الجامعة.

كما تعود العملية إلى تلقي المصلحة بلاغ من منسق الأمن بالجامعة المركزية بخصوص قيام شخص بسرقة هاتف من إحدى الطالبات. وعلى الفور تم التنقل إلى عين المكان والحصول على مواصفات مشتبه فيه من قبل الضحية.

وتم تكثيف الأبحاث التي كللت بتوقيفه على مستوى حظيرة السيارات الجامعية وبإخضاعه للتفتيش عثر بحوزته على أربعة هواتف نقالة. كما تبين أنها تخصه بعد التعرف على صاحبات هاته الهواتف من الطالبات. والاتصال بهم حول الفاعل لمقر المصلحة لمباشرة الإجراءات القانونية مع تسليم الهواتف المضبوطة لصاحبتها.

في حين أفضى، التحقيق المعمق إلى ضلوع المشتبه فيه 6 عمليات سرقة بالنشل طالت هواتف طالبات داخل الحرم الجامعي. بعد الترصد لهن ليتم تقديمه أمام النيابة بموجب ملفات جزائية منفصلة.

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وعالجت، قوات الشرطة بالأمن الحضري نفس القضية، وتمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 65 سنة. لتورطه في قضايا السرقة في حالة تلبس، السرقة بالنشل، حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

وحسب بيان لذات المصالح تمكنت أثناء قيامهم بدوريات مشتركة بإقليم الإختصاص، من ضبط شخص متلبسا بالسرقة بالنشل. وذلك تلبية لنداء فتاة تعمل بعيادة طبية خاصة. أين إستغل الفاعل تركها للهاتف بمكتبها ودخولها لمكتب الطبيب. ليحاول الفرار وبعد تفطنها له قامت بإبلاغ قوات الشرطة التي كانت قريبة من المكان. ليتم مباشرة توقيفه و بحوزته الهاتف المسروق و سلاح أبيض محظور. بالقرب من سوق شعبي وتحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.