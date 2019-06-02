توقيف سارق هواتف النساء بالشط في الطارف

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بالشط من توقيف سارق الهواتف النقالة ببلدية الشط ،المجرم مسبوق قضائيا في عدة قضايا متعلقة بسرقة الهواتف النقالة.

حيث يستهدف في عملياته الإجرامية النساء و الفتيات في العقد الثاني من العمر ينحدر من مدينة عنابة،

وتعود وقائع القضية الى تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بالشط شكوى من طرف امرأة بخصوص تعرضها لسرقة هاتفها النقال بالخطف و تحت طائلة التهديد من طرف مجهول.

لتقوم عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في القضية و استنادا الى المواصفات التي قدمتها المراة لعناصر الشرطة تم التعرف على الفاعل.

والذي تم توقيفه في ظرف وجيز و هو في حالة تلبس مع استرجاع الهاتف النقال ،انجز ضده ملف قضائي عن قضية السرقة بالخطف و التهديد.

قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان و صدر في حقه امر إيداع .