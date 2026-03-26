توقيف سارق هواتف نقالة السائقين وإيداعه الحبس

عالجت محكمة الجنح بشراڨة ملف قضية شاب في العقد الثالث من العمر لقيامه بسرقة الهواتف النقالة الخاصة لسائقي تطبيق “ياسير”.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال ،حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائها الى بعد شكوى رفعها بعض سائقي تطبيق “ياسير “. ضد المتهم جراء تعرضهم لفعل السرقة بالتهديد بواسطة سلاح ابيض. بعد قيام المتهم بتفعيل تطبيق النقل “ياسيير “‘ من اجل الذهاب الى وجهة حسين داي وزرالدة بالعاصمة ، استهدفت منهم: هواتفهم النقالة ومبالغ مالية.

و بعد ترسيم العديد من الشكاوي، باشرت على الفور عناصر الدرك الوطني التي تمكنت من توقيف المتهم. بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشأنه. حيث انجز ضده ملف قضائي جريمة السرقة بالتهديد. وبعد تحويله على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نافذ. و100 الف دج غرامة مالية نافذة ،في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الأسبوع المقبل مع أمر إيداعه رهن الحبس المؤقت .