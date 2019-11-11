توقيف سارق 59 مليون سنتيم من داخل مسجد بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من استرجاع مبلغ مالي قدره 57.7 مليون سنتيم، وتوقيف سارق.

وحسب بيان مصالح الأمن، صدر اليوم الاثنين، فإن المشتبه فيه كان قد سرق المبلغ المالي من داخل أحد مساجد العاصمة.

وجاء في البيان، أن الشرطة ببئر خادم،عالجت قضية سرقة داخل مسجد،راح ضحيتها مواطن،أين سرقت منه حقيبة فيها 59 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى بطاقة تعريف وطنية، وبطاقة تعريف مهنية، بطاقة سحب الأموال ومفاتيح سيارة.

وبعد توقيف المشتبه فيه والتحقيق معه،أقر أنه عثر على الحقيبة ببيت الوضوء الخاص بالمسجد،مضيفا أنه أخذ المبلغ،ورمى الوثائق في القمامة.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيه، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث استفاد من استدعاء مباشر.