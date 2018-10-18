توقيف سبعة أشخاص بتهمة الفعل المخل بالحياء ضد قاصر بتموشنت

أوقف عناصر الأمن بأمن ولاية عين تموشنت سبعة أشخاص بتهمة الفعل المخل بالحياء وتحريض قاصر على الفسق.

و ذلك على إثر شكوى تقدم بها والد الضحية، ضد أشخاص يتقدمهم المتهم الرئيسي الذي يقوم بابتزاز الضحية وتحريضها على الدعارة.

وكذا سرقة ممتلكات ذهبية من عائلتها الفقيرة منذ سنة 2007 ،تحت طائلة التهديد بنشر يتعلق بتواصل الفتاة هاتفيا مع صديقها و تقديمه لعائلتها.

و هو الأمر الذي جعل الضحية ترضخ لطلباته.

تم تقديم المتهمون أمام وكيل الجمهورية الذي أمر ايداع بايداع 05 منهم الحبس المؤقت، فيما أستفاد 02 آخرين من الإستدعاء المباشر.