توقيف سبع “حراڤة”من بينهم منظم الرحلة بالغزوات
أوقفت مصالح الدرك الوطني بالغزوات، سبع حراڤة، من بينهم منظم الرحلة، وحجز محركين وكمية من الكيف المعالج.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ الحراقة كانوا متجهين نحو سواحل إسبانيا فجر اليوم من بينهم قاصر.
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أوقفت مصالح الدرك الوطني بالغزوات، سبع حراڤة، من بينهم منظم الرحلة، وحجز محركين وكمية من الكيف المعالج.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ الحراقة كانوا متجهين نحو سواحل…
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