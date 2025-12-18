توقيف ستينية حولت منزلها لوكر لممارسة الدعارة وضبط 3 أشخاص في حالة تلبس باسطاوالي

تمكنت مصالح الدرك الوطني باسطاوالي من وضع حد لشبكة دعارة اتخذت من منزل بالمنطقة للممارسات مشبوهة، حيث أسفرت عملية ترصد ومداهمة على توقيف 4 أشخاص، منهم صاحبة المنزل المستأجر الذي حولت منزلها لوكر للممارسة الدعارة ، فيما تم ضبط داخله فتاتين و شاب في وضع مشبوه.

وكانت مصالح الدرك الوطني وفق معلومات مؤكدة بلغت مصالحها بخصوص وجود منزل مشبوه يستغل كوكر للممارسة الدعارة مموه بمحل حلاقة وتجميل مملوكان لسيدة ستينية، كانت تقوم بتأجير المنزل المجاور لممارسات مشبوهة. هذا وقد تمكنت مصالح الأمن خلال مداهمة المنزل من توقيف شخصين في حالة تلبس بالإضافة إلى فتاة أخرى بنفس المنزل، هذا وقد جر التحقيقات 4 أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي لهم تهمة انشاء محل لممارسة الدعارة، وتهمة ممارسة الدعارة.

المتهمين مثلوا للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، أين انكر المتهمون ما نسب لهم، فيما حضرت 6 فتيات تعملن بمحل الحلاقة والتجميل المجاور للمنزل كشاهدات وأكدن الممارسات المشبوهة في المحل وحضور فتيات من اعمار مختلفة له و ترددن عليه مع عدة أشخاص آخرين.

وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج ضد صاحبة المنزل، وعامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج ضد باقي المتهمين.