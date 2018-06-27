توقيف “سرّاقين” المنازل باستعمال”بولات” السيّارات بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن المقاطعة الادارية لبئر توتة بالعاصمة من توقيف عصابة متخصّصة في السطو على المنازل، تضم ثلاث أشخاص بينهم امرأة.

حيث كانت العصابة تستهدف المنازل المشيدة حديثا، مستعملة لكسرها الكرة الحديدية المثبتة خلف السيارة” boule d’attelage.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” العملية جاءت على إثر استغلال معلومة مفادها مشاهدة شخصين مشتبه فيهما بأحد أحياء قطاع الاختصاص على متن سيارة سياحية.

تنقّلت ذات المصالح الى عين المكان، حيث وجدت سيارة المشبوهان مركونة خلف أحد المساكن وآثار الاعوجاج ظاهرة بمؤخرة السيارة.

مع تحطّم الابواب الخارجية للمسكن وهو ما كان يعمد اليه المشتبه فيهم في عمليات السرقة، حيث يقومون بكسر أبواب المنازل بالكرة الحديدية المركّبة خلف السيارة

وعليه قامت عناصر الشرطة مداهمة المنزل حيث تمّ توقيف المشتبه فيهما متلبّسين بالجرم وهما مرتديان جوارب على مستوى ايديهم.

وبعد تفتيش السيارة عُثر بداخلها على قطعة من القنب الهندي وزنها (0.3) غرام ومبلغا ماليا قدره 38 ألف دينارمن عائدات السرقة.

بعد تحويل الموقوفين لمقر الشرطة واستجوابهما، صرّح احدهما أنهما يترصّدان المساكن المشيّدة حديثا والتي يكون أصحابها غائبون.

فيقومان بكسر باب المنزل بالكرة الحديدية المثبّتة خلف السيارة لكي لا يشدّوا انتباه اي احد.

فيما صرحت صاحبة السيارة أنها معتادة إعارة مركبتها لأحد الموقوفين كونه متزوج بها عرفيا.

وباستغلال الامكانيات المادية المتوفرة، تبيّن لاحقا أّن المشتبه فيه الرئيسي، مسبوقا قضائيا في 15 قضية متعلّقة بجنح وجنايات السرقة.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا أين وجهت لهم تهم السرقة بالتعدّد، الكسر مع استحضار مركبة.

المقاومة مع التهديد واستعمال العنف ضد القوّة العمومية اثناء تأدية.