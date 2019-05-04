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توقيف سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق مدين وبشير طرطاق

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توقيف سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق مدين وبشير طرطاق
بقلم سميرة.ل

أوقفت الأجهزة الأمنية اليوم السبت،  كل من المستشار السابق لرئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة، والجنرال توفيق الرئيس الأسبق لجهاز الإستعلامات بالإضافة إلى اللواء بشير طرطاق رئيس “دياراس” السابق.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” فمن المنتظر أن يحال الجنرالين طرطاق والتوفيق على المحكمة العسكرية غدا الأحد.

ويأتي هذا التوقيف، مواصلة لعملية التوقيفات التي تشمل كل أفراد العصابة سواء مدنيين أو عسكريين، وحتى إطارات سامية في الدولة.

وحسب مصدر مؤكد، فإن سبب توقيف الثلاثي السابق ذكره يعود إلى تآمرهم على الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الماضي، ومحاولة دفعه إلى مآلات دامية.

وأضاف ذات المصدر، أن توقيف كل من السعيد والجنرال توفيق وكذلك اللواء طرطاق جاء بعد وجود أدلة قاطعة بتورطهم في محاولة إجهاض الحراك الشعبي، وتآمرهم عليه.


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