توقيف “سكير” حاول الفرار بعد مشاهدة الشرطة وتسبب في حادث مادي غرب العاصمة

أوقفت مصالح الأمن غرب العاصمة شابا في نهاية العقد الثالث من العمر، عقب محاولته تجاوز مركبة سيارة الشرطة في طريق عمومي محاولا الفرار. الأمر الذي تسبب في حادث مادي ما أدى لمطاردة صاحب الشاحنة الصغيرة وتوقيفه. حيث تبين أن هذا الأخير تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيث كشف الفحص الطبي وجود نسبة كحول بدمه بلغ 0.80 غ.

وعليه تم توقيف هذا الأخير و تحويلها على التحقيق الأمني. ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي وجهت له تهمتي القيادة بحالة سكر و الفرار.

المتهم حضر واعترف أمام محكمة الشراقة اليوم الخميس بتناوله للمشروبات الكحولية ليلا، وتوقيفه صبيحة اليوم الموالي خلال توجهه لمنصب عمله. ناكرا محاولة الفرار من اعوان الشرطة خلال مصادفتهم، كما فند تسببه في اي حادث مادي.

دفاع المتهم شككت في نسبة الكحول التي تم معاينتها بدمه و أكدت ان الواقعة غير ثابة بدليل مادي ، وطالبت بالبراءة اصلا و بأقصى احتياطيا خاصة ان المتهم عامل وأب لثلاثة أطفال.

وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضده مع 100 ألف دج مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

