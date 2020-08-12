توقيف سكّير اعتدى على الطاقم الطبي لعيادة “بن منصور لخضر” بأم البواقي

أوقفت مصالح أمن دائرة “سوق نعمان” بولاية أم البواقي، أمس الثلاثاء، سكّيرا اعتدى على الطاقم الطبي لعيادة “بن منصور لخضر” مع تحطيم ورمي بعض الأغراض.

وحسب بيان مديرية أمن أم البواقي على الصفحة الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تلقت مصالح أمن دائرة “سوق نعمان” بلاغا عن تعرض الطاقم الطبي لعيادة “بن منصور لخضر” للاعتداء من طرف أحد الأشخاص.

وعلى ضوء ذلك، تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان وأوقفت المعتدي البالغ من العمر 47 سنة والذي تبيّن أنه كان في حالة سكر متقدمة.

وأوضح بيان مصالح الأمن بأن الموقوف قام بتحطيم ورمي بعض الأغراض الخاصة بمصلحة الاستعجالات الطبية وتوجيه عبارات السب والتهديد للطاقم الطبي العامل.

وقد تمّ تحويل الموقوف إلى مقر أمن الدائرة وإنجاز ملف جزائي ضده عن قضية الاعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية المهام والتحطيم العمدي لملك الغير، ليودع أمام الجهات القضائية في نفس اليوم.