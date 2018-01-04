توقيف سماسرة عقار باعوا مواطنين أراضي غابية في وهران

أقاموا عليها بنايات فوضوية عشية الانتخابات المحلية

أوقفت مصالح الدرك الوطني بوهران، مجموعة من السماسرة تورطوا في بيع والمتاجرة في أراضي فلاحي، وغابية بطريقة غير قانونية.

بعد إيداع العديد من الشكاوى ضدهم من قبل بعض المواطنين الذين راحوا ضحية نصب وإحتيال ببيعهن عقارات بطريقة غير شرعية.

حيث تم توقيفهم لاستكمال التحقيقات معهم للتوصل إلى الجهات المتواطءة معهم قبل تقديمهم أمام العدالة للبث في قضيتهم, وهي القضية التي اعقبتها قيام مصالح الولاية بتعليمات من والي وهران بعدم مجموعة من البنايات الفوضويودة التي تم إنجازها باعالي منطقة حسبنا طوال ببلدية بن فريحة تم إنجازها عشية الانتخابات المحلية حيث مست عملية الهدم 68 بناية غير مكتملة بالإضافة إلى 63 أساسا فوقية كان أصحابها بصدد بناؤها دون حيازة أي رخصة أو سند قانوني بتواطؤ سماسرة عقار.