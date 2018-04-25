توقيف شابان وحجز كمية من المخدرات في  تلمسان

أخبار الجزائر
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توقيف شابان وحجز كمية من المخدرات في  تلمسان
بقلم م. فيصل

حجزت مصالح الامن  بولاية تلمسان 279 غ من الكيف المعالج بمحطة القطار بأولاد ميمون، وأوقفت شخصين.

وحسب ذات المصدر فإن العملية تمتم إثر عملية تفتيش شابين تتراوح أعمارهما مابين 17 و 19 سنة كانا على متن القطار.

حيث تم العثور بحوزتهما على الكمية  المذكورة من الكيف المعالج على شكل 3 صفائح.

كما تم ضبظ بمكان جلوسهما في القطار على 475 وحدة من المشروبات الكحولية  مختلفة الأنواع و الأحجام

إضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 60 ألف دج لدى أحدهما من عائدات بيع  المشروبات الكحولية .

وقد اعترف أحدهما أنه صاحب الكمية المحجوزة من المخدرات التي كان يحاول نقلها لأحد زبائنه بولاية سيدي بلعباس.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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