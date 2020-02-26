أعلنت مديرية أمن ولاية تبسة، اليوم الأربعاء، عن توقيف شابين أعلنا عن زواجهما عبر فيديو على موقع تواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

ووجهت للشابين، اللذين عمرهما 21 و26 سنة وأقاما حفل زفاف داخل منزل صديقهما، تهمة الإستهزاء بالمعلوم من الدين، إرتكاب الشذوذ الجنسي بصفة علنية وحيازة وعرض صور مخلة بالحياء، كما ضبطت مصالح الأمن حبوبًا مهلوسة كانت بحوزة أحد الموقوفين.

كما وجهت تهمت إستعمال لقب متصل بمهنة قانونية، كون أحد المتهمين إرتدا زي محامي.

ليتم تقديم المعنيين للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت ووضع صاحب المنزل تحت الرقابة القضائية.