توقيف شابين ابتزّا فتاة ورجل أعمال وهددا بنشر صورهما في مڤرة بالمسيلة

تم ضبطهما متلبسين بالتفاوض عبر المسنجر مع ضحيتيهما

تمكنت، أمس، عناصر كتيبة الدرك الوطني ببلدية مڤرة شرقي المسيلة، من توقيف شابين يبلغان من العمر 22 و29 سنة، مسبوقين قضائيا، لتورطهما في جرم الابتزاز عن طريق الدخول والبقاء عن طريق الغش في منظومة معالجة آلية للمعطيات، التهديد الكتابي المصحوب بشرط التشهير بنشر صور عبر موقع التواصل الاجتماعي.

تعود وقائع القضية إلى أسابيع، عندما تقدمت شابة ورجل أعمال بشكوى لدى مصالح الأمن، ضد شخصين يجهلان هويتيهما، قاما بنشر صورهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» من دون إذن منهما، وذلك بعدما قاما بالاستيلاء على حسابهما الإلكتروني وتهديدهما بنشر صور تخصهما حتى يرضخان لابتزازهما ومنحهما مبالغ مالية.

وقد تعرضت الفتاة الضحية وهي في العقد الثاني من العمر، للابتزاز وطلب منها المتهمان كمية من المجوهرات، وهدداها بنشر صورها وصور عائلتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيما طلبا من الضحية الثاني وهو رجل أعمال معروف بمدينة مڤرة، مبلغا ماليا يقدر بأزيد من 300 مليون سنتيم.

وبعد فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني، تم تحديد هويتي المشتبه فيهما، ليتم وضع خطة محكمة قادت إلى توقيفهما في حالة تلبس بالحديث في «المسنجر» مع الضحيتين، بعدها جرى تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الكتيبة لاستكمال الإجراءات القانونية وتقيدمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة اليوم الأحد.