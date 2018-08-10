توقيف شابين انتهاكا حرمة مسكن بالوادي

تمكن عناصر شرطة الأمن الحضري الخارجي بسيدي عـمـران التابع لأمن دائرة جامعة بالوادي، من توقيف شابين في العشرينيات من العمر قاما بإنتهاك حرمة مسكن عائلة.

تفاصيل العملية تعـود وقائعها بعد تلقي مصالح الأمن الحضري لشكـوى من طرف عائلة تقطن بدائرة جامعة.

الشكوى مفادها التعـرض لإنتهاك حرمة مسكنهم العائلي من طـرف شابين، مع الإعتداء عليهم بالضرب والجرح العمدي.

وعلى إثر ذلك باشرت عـناصر الشرطة عمليات البحث والتحري عن هوية الشابين أين تم التعـرف عليهما في ظرف زمني قياسي.

وبعـد إعـداد خـطة محكـمـة تم توقـيـف المشتبه بهما بكـل إحترافية وإقتيادهما مباشرة إلى مقر الأمن الحضري الخارجي بسيدي عمران.

ومباشرة إجراءات التحقيق وبعـد إتمام كافة الإجـراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملـفـات قـضائية في حـق المتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.