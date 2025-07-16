توقيف شابين على متن دراجة نارية وحجز 390 قرص مهلوس بالسبالة

تمكنت مصالح الأمن بسبالة من توقيف شابين على متن دراجة نارية. وضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” 390 قرص. بالإضافة إلى مبلغ 1200 دج، ليتم متابعتهما بموجب ذلك بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع.

وجاء توقيف المتهمان المدعوان “خ.م” و”و.ز.ح” الموجودان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، على إثر عملية تفتيش روتينية قامت بها مصالح الأمن حيث لفت انتباههم دراجة نارية على متنها شخصان تم توقيفهما من أجل المراقبة الروتيتية،

وعلى إثر تفتيش محفظة كانت بحوزة أحدهما عثر بها على 390 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ 1200 دج. وبتحويل المعنيان على التحقيق الأمني أنكر المتهم”ز.ح” علاقته بالمحجوزات. مؤكدا أنه كان مارا بالطريق على متن دراجته النارية حيث استوقفه جاره.

ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني المدعو”خ.م” لإيصاله، وخلال سيرهما تم توقيفهما من قبل مصالح الأمن، أين عُثر بحوزته على المؤثرات العقلية ونفى نفيا قاطعا علاقته بها.

كما اعترف المتهم الثاني المدعو”خ.م” بملكيته للمؤثرات العقلية المحجوزة وأكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي، بحكم أنه يتناول كميات كبيرة بشكل متواصل.

دفاع المتهم الأول وخلال مرافعته في الملف الذي ناقشته محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء. في جلسة المثول الفوري طالب بالبراءة في حق موكله، باعتبار تصريحات المتهم الثاني ونكران موكله.

في حين طالب دفاع المتهم الثاني أصلا إعادة تكييف الوقائع من من الحيازة بغرض البيع إلى الحيازة لغرض الاستهلاك. واحتياط أقصى ظروف التخفيف بحكم ان موكله لم يراوغ العدالة عبر جميع مراحل التحقيق.

عليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية.

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