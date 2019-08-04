توقيف شابين من العاصمة يمتهنان نشل الحقائب النسائية بالمدية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، من توقيف شابين قادمين من السوادنية بالعاصمة، يحترفان السرقة بالنشل ويستهدفان حقائب النساء.

الشابان يستغلان خلو الشوارع من المارة، وكذا تردد المترشحات إلى مراكز إجراء مسابقات توظيف الخاصة بالتربية.

عملية التوقيف أتت بعد مكالمة تلقتها مصالح الأمن على الرقم الأخضر، وبعد عملية بحث واسعة تم العثور على الشابين مختبئين تحت جسر وسط موقف للشاحنات في المخرج الجنوبي لولاية المدية.

ومن المنتظر أن يتم تقديمهما إلى وكيل الجمهورية لمحكمة المدية بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.