توقيف شابين وفتاة متلبسين ببيع “الكاشيات” أمام حديقة التجارب “الحامة” في العاصمة 

تمكنت مصالح أمن العاصمة الناشطة على مستوى بلدية “بلوزداد” من إحباط صفقة لبيع المؤثرات العقلية، تورط فيها شابان وامراة مطلقة، تمت متابعتهم بحيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، أمام الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأربعاء، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، والتي قضى بإدانتهم بـ 7 سنوات سجنا نافذا.

وحسب مجريات المحاكمة، فإن قضية الحال انطلقت إثر معلومات بلغت الجهات الأمنية، مفادها أن هناك شابا برفقة فتاة بجوار مدخل حديقة التجارب “الحامة”، تبدو عليهما علامات التوتر والخوف، وبعد الاقتراب منهما من طرف رجال الشرطة، وصل المتهم الثالث “ف.ن”، وهو الزبون الذي كان في انتظاره المشتبه فيهما، حيث وبعد تفتيشه ضبطوا بحوزته 64 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين”، اعترف مباشرة بأنه اشترها من المتهم الأول الموقوف في قضية الحال.

وخلال مجريات التحقيق، اعترف المتهم الأول أنه يوم الوقائع نقل الأقراص المهلوسة بمساعدة جارته المطلقة، حيث أمرها بإخفاء الكمية محل الحجز في مناطق حساسة بجسدها حتى لا تثير الشكوك من حولها.

المتهم الثاني وخلال جلسة المحاكمة، صرح أنه مدمن، وأنه يقتني المخدرات من أجل الاستهلاك وليس البيع، فيما صرح المتهم الأول أنه يعاني من مرض مزمن، وقد سلم الأقراص المهلوسة التي اشتراها بوصفة طبية لصديقه عن طريق الخطأ للاحتفاظ بها، فيما صرحت الفتاة بأن المتهم الأول يعدّ جارها، وقد هددها وأرغمها على مساعدته في نقل المهلوسات.

من جهته، التمس النائب العام بعد سماعه لمعطيات قضية الحال، تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين.