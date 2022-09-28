توقيف شابين وفتاة متلبسين ببيع ” الكاشيات” أمام حديقة التجارب ” الحامة” بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، الناشطة على مستوى بلدية بلوزداد من احباط صفقة لبيع المؤثرات العقلية. تورط فيها شابين وامرأة، تم متابعتهم بحيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع. أمام الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء. بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم والتي قضا بإدانتهم بـ 7 سنوات حبسا نافذا.

وحسب مجريات المحاكمة فان قضية الحال انطلقت اثر معلومات بلغت الجهات الامنية. مفادها ان هناك شاب برفقة فتاة بجوار مدخل حديقة التجارب. تبدو عليهما علامات التوتر والخوف.

وبعد الاقتراب منهم من طرف رجال الشرطة، وصل المتهم الثالث ” ف.ن” وهو الزبون الذي كان في انتظاره المشتبهم فيهم. حيث وبعد تفتيشه ضبطوا بحوزته 64 قرص مهلوس من نوع بريغابلين. كما اعترف مباشرة بانه اشترها من عند المتهم الاول الموقوف في قضية الحال.

وخلال مجريات التحقيق اعترف المتهم الاول انه بيوم الوقائع نقل الاقراص المهلوسة، بمساعدة جارته. كما امرها باخفاء الكمية محل الحجز في مناطق حساسة بجسدها حتى لا تثير الشكوك من حولها.

المتهم الثاني وخلال جلسة المحاكمة صرح أنه شخص مدمن، وانه يقتي المخدرات لاجل الاستهلاك وليس البيع. فيما صرح المتهم الاول أنه يعاني من مرض مزمن وقد سلم الأقراص المهلوسة التي اشتراها بوصفة طبية لصديقه. عن طريق الخطأ للاحتفاظ بها.

كما صرحت الفتاة ان المتهم الاول يعد جارها هددها وارغمها على مساعدته في نقل المهلوسات.

من جهته التمس النائب العام وبعد سماعه لمعطيات قضية الحال تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين.