توقيف شاب إغتصب فتاة قاصر رفقة صديقه بتيزي وزو

تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة واقنون ببلدية تيزي وزو، بإلقاء القبض على شاب اغتصب قاصرا دون 18سنةرفقة شريكه.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 16من جانفي2018، بعدما أوقفت مصالح الشرطة مركبة كان على متنها ثلاثة أفراد من بينهم فتاة.

ليتبين أنّ الشابين كانا في حالة سكر جد متقدمة و بعد التحقيق الذي فتح مع الفتاة القاصر و هي تلميذة في الطور المتوسط.

صرحت بالوقائع و الأفعال التي اقترفاها المذنبين في حقها، ليتم عرضها على طبيب مختص و أثبت أنها فعلا تعرضت للاغتصاب.

من طرف صديقها (أ.ح ) و رفيقه (م.أ ) لتوجها لهما تهم إغتصاب قاصر دون 18سنة و محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف.

وإبعاد قاصر وتحريضهما على الفسق والأخلاق .

وهي التهم التي بموجبها أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيقزيرت بالحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل.