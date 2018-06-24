تمكّنت الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من توقيف شخص، قام بابتزاز فتاةوتهديدها بنشر صورها على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”.

وحسب مصادر النهار، فإنّ القضية تعود وقائعها حين تقدّم أحد الأشخاص بشكوى مفادها اختفاء ابنته القاصر و البالغة من العمر 17 سنة.

وعدم عودتها إلى المنزل العائلي وذلك بعد قضائها الليلة السابقة لدى خالتها.

هذه الأخيرة التي صرحت انها غادرت رفقة ابنها قصد العودة إلى مسكنها العائلي.

الأب صرح أنهما لم يلتحقا في الوقت المحدد وبعد عودة الفتاة إلى المنزل تبين ان عليهاأثار ضرب و اعتداء.

وحسب تصريحاتها عقب فتح تحقيق بأمر من النيابة كشفت الفتاة عن أنها تعرضت إلى الابتزاز من قبل شخص آخر يبلغ من العمر 28 سنة.

كان يلاحقها في كلّ مرة أين أخذ جهاز هاتفها النقال وأخذ صورها ليقوم بتهديدها بنشر صورها عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك .

وهو ما دفع بها للهروب من مسكنها العائلي خوفا من التهديدات ليتم استدعاء المشكو منه الثاني حيث أنكر ما نسب إليه في أول الأمر.

و مواصلة للتحقيق اعترف بالجرم المنسوب إليه ليتم تقديمه أمام العدالة بتهمة إبعاد و تحويل قاصر دون سن الثامنة عشر.

و التهديد و الابتزاز بنشر صور فوتوغرافية على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” ، الضرب و الجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض.