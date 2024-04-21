توقيف شاب اشترى بطاقة تعريف بلجيكية مزورة بـ 120 أورو

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، شاب قي العشرينات من العمر، متلبسا بحيازة بطاقة تعريف أجنبية مزورة. ويتعلق الأمر بالمسمى “أ.الياس” ، الذي تم احالته إلى الجهات القضائية للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.

ومثل المتهم ” أ.الياس”، لمواجهة تهمة استعمال المزور، أين تراجع عن أقواله الأولية، ناكرا علاقته بالتزوير. أو علمه المسبق بأن البطاقة مزورة، قبل أن يذكره القاضي. بأنه سبق له وأن اعترف أمام رجال الضبطية بأنه قام بشراء بطاقة تعريف خاصة بدولة بلجيكا، من عند أحد الأشخاص من دولة فرنسا بمقابل 120 أورو. ليتم ايداعها في ملف إداري.

من جهته دفاع المتهم أكد في مرافعته بأنه لا يمكن اثبات أن البطاقة مزورة. اذا لم يتم اخضاعها للخبرة، مضيفا أن الدليل المادي غائب تماما. ليثبت أن البطاقة محل الحجز مزورة ملتمسا افادة موكله بالبراءة.

وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.