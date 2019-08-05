توقيف شاب اقتحم عيادة وهدد موظفيها بسلاح أبيض في ورقلة                               

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بورقلة، من إلقاء القبض على مجرم خطير متورط في العديد من القضايا.

تفاصيل العملية، تمت عقب تلقي عناصر الأمن إتصال عبر الرقم الأخضر 48- 15، مفاده قيام شخص في حالة سكر متقدمة، حاملا سلاح أبيض بإقتحام عيادة جوارية متواجدة بأحد الأحياء الشعبية.

من جهتها، تنقلت عناصر الشرطة على الفور إلى عين المكان وقيامهم بالتدخل في الوقت المناسب، مما مكنهم من توقيف المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بشاب في العشرينيات من العمر، وتحويله مباشرة إلى مقر الامن، وبعد زوال أثر الكحول وعـودته إلى حالته الطبيعية

باشر عناصر الشرطة إجراءات التحقيق مع الموقوف جراء إقتحامه لعيادة جـوارية،

قام من خلاله بجنحة إهانة موظف أثناء تأدية المهام التي راح ضحيتها ممرض بذات العيادة، وجنحة التحطيم العمدي طالت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، إلى جانب مخالفة السكر العلني والإخلال بالسكينة العامة .

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق، تم إنجاز ملف قضائي جزائي ضد المتورط

وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع بخـــ05ــــمس سنوات حبس نافـدة .