توقيف شاب بتهمة إبتزاز قاصرات عبر الفيسبوك بتمنراست

أوقفت مصالح الأمن بتمنراست شخص متورط بنشر صور الغير في الفيسبوك بدون إذنه أورضاه متبوع بالتهديد والإبتزاز وتحريض قصر على الفسق.

وحسب ذات المصدر، أن فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية تمكنت من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 28 سنة.

حيث قام بنشرصور لثلاثة فتيات قصرعبر الفيسبوك دون علمهم مع تحريضهن على الفسق وفساد الأخلاق بحي تافسيت في تمنراست.

وبناءا على شكوى تقدم بخصوص تعرضهن للتهديد والإبتزاز مع التحريض على الفسق وفساد الأخلاق عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

أين باشرت مصالح الأمن التحريات التي أسفرت بتحديد مكان الفاعل، بأحد المحلات التجارية، أين تم توقيفه وحجز المعدات الإلكترونية المستعملة.

حيث كان يستخدم حساب بإسم مستعار لفتاة على موقع “فايسبوك “.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.