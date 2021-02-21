توقيف شاب بحوزته قرابة نصف كيلو غرام من الزئبق الأبيض الفضي ببوثلجة في الطارف

أوقفت عناصر الشرطة بأمن دائرة بوثلجة، شخص تورط في قضية الاتجار غير الشرعي وتهريب مادة الزئبق الأبيض الفضي.

وذك مع حجز 343 غرام من هذه المادة المحظورة.

وقد تم تحويل المتورط لمقر الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة، بعد إخطار الجهات القضائية .

وتمت العملية اثر معلومات، مفادها وجود شخص ينحدر من خارج مدينة الطارف، وبحوزته كمية من مادة الزئبق الأبيض الفضي.

وكان المجرم على متن سيارة أجرة،باتجاه احد المناطق الحدودية بالطارف،لأجل إبرام صفقة بيع وتهريب مادة الزئبق إلى دولة مجاورة.

وعليه تم إعداد خطة أمنية محكمة لعناصر الشرطة، مكنت من توقيف سيارة أجرة على متنها السائق، برفقة المشتبه فيه.

و بعد تفتيش المركبة وكذا المعني عثر بحوزته على كمية من مادة الزئبق قدرت بـ 343 غرام، ليحول بعد ذلك إلى مقر الأمن المختص إقليما.

هدا وقد تم فتح تحقيق في القضية، و تحرير محضر سماع في حقه، و انجاز ملف قضائي ضده.

وذلك من اجل تقديمه أمام الجهات القضائية، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، للنظر في التهم الموجهة إليه.

ويواجه المتورط تهما تتعلق في حيازة و نقل بضاعة محظورة مادة الزئبق الأبيض الفضي، داخل نطاق جمركي دون وثائق مثبتة باستعمال وسيلة نقل.