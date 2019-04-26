توقيف شاب بحوزته 130 قرص مهلوسة بسيدي خليل بالوادي

تمكن عن عناصر من الدرك الوطني ببلدية سيدي خليل شمال ولاية الوادي، من توقيف شاب يبلغ من العمر 26 سنة، بحوزته 130 قرص حبوب مهلوسة نوع “كياتيل” كان على متن حافلة لنقل المسافرين.

العملية جاءت اثر توقيف حافلة لنقل المسافرين تعمل خط (الجزائر العاصمة_ ولاية الوادي)

وأثناء عملية تفتيش لأحد الشباب المسافرين على متن ذات الحافلة

تم العثور على كمية معتبرة من حبوبها تأثير على العقل من النوع “كياتيل” قدرت بنحو 130 قرص.

ليتم اقتياد الموقوف لمقر الفرقة وإكمال التحقيق معه وإعداد ملف قضائي له وتوجيه للمحكمة محل الاختصاص.