توقيف شاب حطم سيارة بغرض السرقة  في عين البنيان

تابعت محكمة الشراقة شابا في العقد الثاني من العمر موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالكسر. وذلك على خلفية تورطه في تحطيم سيارة أحد المواطنين ليلا وسرقة أغراض داخلها. هذا الأخير ضبط بحوزته خلال توقيفه ليلا جهاز تشويش لتعطيل أنظمة الغلق. و التحكم عن بعد اشتبه في استغلالها لترصد أصحاب المركبات خلال الركن لتنفيذ مخططات سرقة.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن أمام مصالح الأمن بعين البنيان تفيد تعرض سيارته للسرقة ليلا. وذلك بعد كسر زجاجها والاستيلاء على أغراض شخصية كانت داخل الصندوق الداخلي للمركبة. وبناءا على ذلك فتحت مصالح الأمن تحرياتها وتمكنت من توقيف المشتبه فيه. ويتعلق الأمر بشاب في العقد الثاني من العمر. حيث ضبط بحوزته خلال توقيفه على جهاز تشويش على أجهزة التحكم عن بعد يستغلها للتشويش على أصحاب المركبات. خلال غلق المركبات بعد ركن مركباتهم. بغرض سرقتها فيما أثبتت التحريات ضلوع المتهم في كسر زجاج سيارة الضحية. التي كانت مركونة على حافة الطريق.

المتهم أنكر خلال محاكمته تحطيم سيارة الضحية وسرقة اغراضها. وأكد أنه ضبط ليلة الواقعة وهو في طريق العودة من البحر.

الضحية تأسس طرف مدني وطالب على لسان دفاعه بالزام المتهم دفع له مبلغ 50 ألف دج غرامة مالية.

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المدالة القانونية عقوبة عامين حبسا نافذة. مع 200 ألف دج غرامة مالية ضده والزامه بدفع تعويض بقيمة 50 ألف دج للضحية.