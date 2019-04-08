توقيف شاب صدرت ضده أحكام قضائية بدائرة عين الصفراء

وحسب ذات المصالح فإن الشاب قد صدر في حقه أمرين بالقبض، الأول عن جناية السرقة بإستعمال مركبة، والثاني عن جناية بيع المخدرات.

كما صدرت ضده أيضا أحكام قضائية بالحبس، ودفع غرامات مالية نافذة ، تم على إثرها إعداد خطة عمل محكمة من أجل إيقافه.

حيث ضبط عناصر الأمن بحوزته قرصين مهلوسين، وقطعتين من المخدرات، يقدر وزنها كل واحدة منها بـ 0.6 غ وكذلك سلاحين أبيضين.

ليتم على الفور إنجاز ملف قضائي في حقه و تقديمه أمام العدالة، التي أمرت بوضعه رهن الحبس.